Was unsere Statistik nicht verrät: Eisenach und die Stadt Wunsiedel haben ebenfalls eine weitere Gemeinsamkeit. Beide haben beim Projekt "Drei Bäume für Deutschlands Einheit" mitgemacht, eine Art lebendiges, wachsendes Einheitsdenkmal. Die Idee dahinter: Jede deutsche Gemeinde pflanzt drei Bäume in Form eines Dreiecks - an einer Spitze eine Kiefer, symbolisch für die ehemalige DDR, an der nächsten Spitze eine Buche für die alte Bundesrepubik, und eine Eiche für das vereinte Deutschland. Die Idee für das Projekt stammt von Werner Erhardt aus Wunsiedel. Hier wurden die Bäume am 3. Oktober 2015 gepflanzt. In Eisenach war das wachsende Einheitsdenkmal sogar schon 2014, unterhalb der Wartburg, angelegt worden.