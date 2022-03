Schon mal was von unterkühltem Wasser gehört? Unangenehme Sache. Also: In antarktischen Gewässern können Dinge oder Lebewesen sogar im Wasser gefrieren. Dieses sogenannte unterkühlte Wasser besitzt eine Temperatur kurz unter dem Gefrierpunkt. Der liegt wegen des hohen Salzgehalts bei etwa minus 1,9 Grad. Die Wassertemperatur selbst ist etwa 0,05 Grad kälter. Durch kleine Störungen – das können Sandkörner oder andere Oberflächen sein – kann dieses unterkühlte Wasser gefrieren.

Wenn das einem Lebewesen passieren sollte, hat das fatale Folgen, wenn es eingefroren nicht überleben können sollte. Aber die Natur wäre nicht sie selbst, wenn sie hier keinen cleveren Einfall parat hätte. Forschende vom Max Planck-Institut für Polymerforschung und der University of Oregon haben auf einer Expedition bei Tauchgängen jetzt festgestellt, dass die antarktische Jakobsmuschel an ihrer Oberfläche nie vereist ist. Möglich scheint das eine sonderbare Oberflächenstruktur zu machen.

Sonderbar, weil sie nicht dem entspricht, was wir von der Jakobsmuschelverschwandschaft in wärmeren Gefilden wissen. Deren Oberflächen sind glatt oder ungeordnet. Beim Exemplar aus der Antarktis finden sich aber mikroskopisch kleine, strahlenförmige Grate. Angenommen, die Oberfläche beginnt zu gefrieren: Das Eis setzt sich dann vorzusweise an den Erhöhungen fest, es bildet sich also eine Eisschicht, die nur auf den Graten aufliegt - und damit eine deutlich geringere Haftung aufweist. Das Eis kann abgespült werden und die Muschel bleibt ungefroren.