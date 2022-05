Um allerdings die ursprüngliche Aussage der Eisheiligen-Bauernregeln zu überprüfen, in der es ja um (Nacht-)Frost geht, sollten wir in Zeiten des Klimawandels wohl besser das Flachland verlassen. Schauen wir deshalb nach Carlsfeld, einen kleinen Ort in Sachsen bei Eibenstock. Dort gibt es eine DWD-Wetterstation in 895 Metern Höhe. Und die hat in den 2000er-Jahren mehrfach ziemlich genau das aufgezeichnet, was die Jahrhunderte alten Bauernregeln sagen, zum Beispiel:

Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.