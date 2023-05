Klimawandel El Niño kommt wohl schon bald – mit Rekord-Temperaturen und Auswirkungen auf die Weltwirtschaft

Die südliche Pazifikströmung und deren Wechsel von Kalt- (La Niña) und Warmwasser (El Niño) wird aktuellen Vorzeichen zufolge möglicherweise in den kommenden Wochen vom andauernden La Niña-Zustand in den El Niño-Zustand wechseln. Das wird in den nächsten Jahren wärmere Temperaturen mit sich bringen als ohnehin schon zu erwarten sind. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) rechnet damit, dass das 1,5-Grad-Limit erstmals auf Jahresbasis überschritten werden könnte.