Im Nordosten Deutschlands wie in der Schorfheide und Uckermark oder der Mecklenburgischen Seenplatte, aber auch in den Mittelgebirgen wie Harz, Spessart, Thüringer Wald oder Pfälzerwald fänden sich mögliche Habitatgebiete für Elche und Wisente, so der Studienleiter Hendrik Bluhm. Dies konnte das Team durch eine umfangreiche Modellierung feststellen.