Elefanten erinnern sich auch nach vielen Jahren noch an ihre Tierpfleger. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Dass Elefanten ein hervorragendes Gedächtnis haben, ahnten die Forschenden bereits. Immerhin ist es für die Tiere in der Steppe überlebenswichtig, dass sie sich an alle Futter- und Wasserquellen genau erinnern können.

Um zu testen, wie gut sich die Elefantenkühe noch an ihre alten Pfleger erinnern, bat man die Berliner Pfleger, acht Stunden lang ein Shirt zu tragen, das anschließend als Geruchsreiz verwendet wurde. Außerdem zeichnete man ihre Stimme auf und fertigte Fotos von ihnen an. So sollte ermittelt werden, mit welchen Sinnen die Elefanten die Erinnerung an den Pfleger am stärksten verknüpfen, also ob sie sich stärker an den Geruch erinnern als beispielsweise an Stimme oder Aussehen.