Tütler aus Jena Kraftstoffrechner verrät: Welcher Antrieb ist für mich am günstigsten?

Benzin, Diesel, Gas, Wasserstoff, Strom: Es gibt viele Arten, ein Auto zum Rollen zu bringen. Nur für welche Nutzungsart rechnet sich welche Anstriebsart am besten? Ein Thüringer Online-Portal bietet einen Kraftstoffrechner an, der zum einen die Kraftstoffarten und Antriebsarten erklärt und zum anderen errechnet, welche sich bei welchem Nutzungsmuster am besten eignet - inklusive Beschaffungs- und Betriebskosten.