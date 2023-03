Weniger eindeutig ist die Richtung, in die es gehen soll, allerdings für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, die das E-Auto noch nicht so richtig in ihr Herz geschlossen haben. Im Städte-Vergleich sind etwa in Dresden und Leipzig mit am wenigsten E-Autos zugelassen. Dass die Elektroautos so reserviert betrachtet werden, liegt Umfragen zufolge an ein paar Kernproblemen, an denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber intensiv arbeiten. Am häufigsten nennen Befragte neben hohen Preisen auch, dass es zu wenig Ladestationen gebe, das Laden zu lange dauere oder die Reichweite zu kurz sei. Außerdem ist ein hoher Anteil der Befragten auch skeptisch, wie umweltfreundlich E-Autos angesichts der verbrauchten Rohstoffe tatsächlich sein können.