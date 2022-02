Im September vergangenen Jahres wurden in Deutschland zum ersten Mal mehr reine Elektroautos zugelassen als Diesel. Nicht ganz unschuldig daran dürfte sein, dass E-Autos in Deutschland momentan sehr großzügig gefördert werden. Alles im Namen der Umwelt versteht sich, denn sie sind ja gut fürs Klima. Aber sind sie das wirklich? In der Wissenschaft wird das immer wieder hitzig diskutiert. Denn klar ist: Es kommt auch immer ein wenig darauf an, wie man rechnet.