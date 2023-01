Die Forschungsgruppe betont, dass emotionale Misshandlung als eine eigene Dimension begriffen werden und klarer in den Fokus gerückt werden müsse, auch von Kinderärztinnen und -ärzten. Eltern müssten hingegen dafür sensibilisiert werden, öfter die Perspektive des Kindes einzunehmen. Studienleiter Lars White: "Noch vor dreißig Jahren gab es die landläufige Meinung, Kinder sollen schreien gelassen werden und das, was sie in der Kindheit erleben, vergessen sie sowieso. Zunehmend gibt es aber einen enormen Sinneswandel und ein Verständnis dafür, dass wir uns den Jüngsten auch zuwenden müssen, wenn sie schwierige Gefühle zeigen, zum Beispiel wütend oder traurig sind."

Link zur Studie: From Maltreatment to Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence: The Relevance of Emotional Maltreatment