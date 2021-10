Uni Jena Was machen Lockdowns mit unserer Empathie?

Dr. Stefanie Hechler hat an der Studie mitgearbeitet. Sie sagt, Empathievermögen sei zum Teil von außen beeinflussbar, wenn wir zum Beispiel großem Stress ausgesetzt sind. Dann sei es schwierig, andere Perspektiven nachzuvollziehen oder sich um das Wohlergehen anderer zu sorgen: "Menschen, die während des Lockdowns ganz bewusst auf eine soziale Strategie zum Umgang mit der Pandemie, zum Beispiel auf die Pflege von positiven sozialen Kontakten setzten, berichteten, dass sie sich besser in andere Personen einfühlen könnten. Je stärker Menschen sozial agierten, etwa regelmäßig Austausch mit Familie und Freunden suchten und sich generell sozial eingebunden fühlten, desto mehr wuchs ihr emotionales Mitgefühl, ihre empathische Sorge gegenüber anderen. Diese Strategie korrelierte positiv mit der Solidarität gegenüber verschiedenen von der Pandemie stark betroffenen Personengruppen."

Was bedeuten die Studienergebnisse für die Wissenschaft und die Gesellschaft? Forscherin Hechler sagt: "Wir haben gezeigt, dass das Empathievermögen zum Teil variabel ist und mit welchen Mitteln wir diese Fähigkeit zum Mitfühlen beeinflussen können – auch oder gerade in Zeiten des Ausnahmezustands". Also wirke nicht nur die persönliche Prägung des Einzelnen auf das Empathieempfinden, und gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch die umgebende Situation.“ In Situationen, in der hohe Solidarität wichtig sei, sollten daher besonders die sozialen Kontakte gepflegt werden, so weit es möglich sei, und sei es über Telefonate oder digitale Treffen, rät die Psychologin. Das alles stärke die Empathiefähigkeit und die Solidarität miteinander.