Das Buch behandelt die ganze Breite an Fakes, Falschbehauptungen, Verschwörungstheorien und populistischen Positionen, die durch den Alltag geistern. Klimawandelleugnung, antisemitische, rassistische oder sexistische Sprüche, Theorien von Impfgegnern oder Abendlandverteidigern usw.. Viele von uns möchten solchen Dingen gern widersprechen, aber das nötige Argument oder die sinnvolle Diskussionstaktik sind nicht zur Hand. Das Buch liefert eine Fülle gut recherchierter, prägnant formulierter Fakten. Dazu zeigt es Hintergründe zu den problematischen Positionen: Woher kommen sie, was motiviert Menschen, so zu denken, und wo finden sich mögliche Gesprächsansätze?

Das Buch ist der klassische schnelle Helfer. Es ist in sechs thematische Schwerpunkte gegliedert. Die Gestaltung mit Zwischenüberschriften, Absätzen, Kästen für Zusammenfassungen etc. macht das Zurechtfinden leicht, sodass die gesuchte Information quasi mit einem Handgriff bereitsteht. Die wissenschaftlichen Fakten sind gut verständlich und mit Witz und Leichtigkeit formuliert. Jeder interessierte Laie und auch schon ältere Schüler können ohne Probleme folgen und bekommen schnell anwendbares Wissen. Für Details und Weiterführendes zu allen Fakten gibt es ein ausführliches Quellenverzeichnis.

Das Strohmann-Argument. Das ist der Versuch, mit einem Argument oder einer Frage vom eigentlichen Diskussionsgegenstand abzulenken. In einer Gender-Diskussion wäre das z.B. der Vorwurf: "Du willst also nur noch Unisex-Toiletten?" Die Gefahr ist, statt weiter über das eigentliche Thema über diesen 'Strohmann' zu diskutieren. Nicht darauf reinfallen. Und die Aussage eines katholischen Theologen für alle, die als angebliche Verteidiger des christlichen Abendlandes gegen Muslime hetzen: "Der Fremde wird zum Nächsten. (…) Das will das Christentum eigentlich umsetzen. (…) Wer das nicht so hält, beruft sich auf etwas, mit dem er eigentlich nichts zu tun hat."