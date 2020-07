Um die simple und dennoch geniale Frage: Was ist eine Pflanze? Wir lernen gleich, dass man diese Frage nicht so einfach beantworten kann. Schließlich haben nicht alle Pflanzen grüne Blätter, nicht alle bilden Samen und nicht mal alle betreiben Fotosynthese. Und dann geht’s los: Wir tauchen ein in die Vielfalt der Pflanzenwelt.