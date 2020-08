102 grüne Karten zur Rettung der Welt

Es geht um den Klimawandel und um das, was der Mensch mit dem Klima macht. Und das ganz intuitiv - mit 102 Karten, wie der Titel ja schon sagt. Beispiele? Eine Karte von Europa mit der Darstellung des Temperaturanstiegs in den Großstädten seit 1960, eine Karte mit dem jährlichen Verlust an Regenwald, zur Veranschaulichung projiziert auf den Umriss von England oder eine Weltkarte mit den Naturereignissen 2018 und der Anzahl der Menschen, die davon betroffen waren. Weitere mit Deutschlands Autoexporten, den gefährlichsten Tieren der Welt, der steigenden Anzahl von Kreuzfahrttouristen, den Regionen der Welt mit Lithiumvorkommen oder dem Ressourcenaufwand und der Nährstoffausbeute verschiedenen Nutztiere. Kurz: eine bunte, abwechslungsreiche aber auch mahnende Mischung von Fakten rund um eine Welt, die Hilfe benötigt.

Es ist die Unmittelbarkeit des visuellen Eindrucks, der "Aha-Effekt", der sich schon beim Durchblättern einstellt, ohne auch nur ein Wort der zahlreichen Erläuterungen gelesen zu haben. Und es ist die Vielfalt der Karten und Infografiken, die mich fesselt. Wissenschaftlich fundierte Illustrationen wechseln mit simplen aber starken Aussagen ohne direkten wissenschaftlichen Bezug, dafür aber mit dem Potenzial, mich erst kurz zum Schmunzeln, dann lange zum Nachdenken zu bringen. Beispiel: Eine Karte von Südostasien zeigt einige Länder blau eingefärbt. Diese Einfärbung markiert – laut Legende – die Länder, die die Meere am stärksten mit Plastikmüll verschmutzen. Und bevor sich der Europäer über die Praktiken anderer Länder erhebt: gleiche Karte, gleiche Farbe, gleiche Legende. Denn es sind dieselben Länder, in die Deutschland einen großen Teil seines Plastikmülls exportiert.

Eine Grafik zeigt die Länge der in Deutschland seit 1990 stillgelegten Bahnnetze pro Bundesland auf sowie die Größe des Bahnnetzes in Norwegen, Dänemark und den Niederlanden. Bildrechte: Suhrcamp

Auf den ersten Blick scheint es weniger geschrieben als gestaltet. Denn das, was die wesentlichen Inhalte transportiert, sind die Karten, die dem Buch seinen Namen geben. Mir persönlich ist es so ergangen, dass ich diese Karten erstmal von vorn bis hinten durchgeblättert hatte, bevor ich dann die erläuternden Texte gelesen habe, die die meisten Karten ergänzen. Aber auch diese Texte sind leicht aufzunehmen, bringen das Wichtigste auf den Punkt und lassen den Karten ihren Raum.

Es sind die Bilder, die die Fakten transportieren und die dann auch hängen bleiben. Zum Beispiel: Wussten Sie, dass die Stilllegung aller Bahnstrecken in Deutschland seit 1990 der Gesamtlänge der aktiven Bahnstrecken in Norwegen, Schweden und Holland zusammen entspricht? Oder dass es aktuell in der Welt mehr als doppelt so viele aktive Handys gibt wie genutzte Zahnbürsten?