Es geht ums Land, um Landleben, Landwirtschaft und um die Entstehung und Entwicklung von ländlichen Regionen, aber auch um Landlust und -frust, um Landflucht und um die Wiederentdeckung des Dorfes.

Land bedeutet für die meisten Menschen: Dorf, Landwirtschaft, Natur. Bildrechte: MDR/OPEN house media

Ich lerne viel Neues. Ich lese von der Bedeutung der Allmende, dieser von der Dorfgemeinschaft gemeinsam bewirtschafteten Fläche. Ich erfahre, dass unsere Ahnen unterschiedliche Siedlungsstrukturen schufen, die bis heute nachwirken: Streusiedlungen mit mehreren Einzelhöfen im Gebirge; Wald-, Marsch- und Moorhufendörfer mit Höfen entlang eines Weges; Angerdörfer mit einem zentralen Platz – dem Anger – auf dem sich meist der Dorfteich befindet. Ich lerne, was Tropfhäuser sind, eine Behausung nämlich, bei der das vom Dach tropfende Regenwasser die Grundstücksgrenze markiert.

Interessant sind immer wieder einzelne Fakten, mit denen der Autor den Text füttert: Justus von Liebig hat z.B. den Mineraldünger erfunden, der seit Ende des 19. Jahrhunderts verwendet wird. Oder: Vor etwa 5.000 Jahren ist in der Region, in der sich heute Ungarn befindet, eine Mutation im menschlichen Erbgut aufgetreten, die es den dortigen Bauern ermöglichte, Milch zu trinken und zu verdauen. Dadurch erlebte die Milchviehwirtschaft eine erhebliche Aufwertung.

Also: interessante Details, gut verständliche Informationen. Der Autor hat ein spürbar großes Herz für das Leben und die Menschen auf dem Lande. Was mich als Landmensch außerdem sehr freut: Werner Bätzing betont immer wieder die große kulturelle Leistung der Landbevölkerung in den vergangenen Jahrhunderten. Diese Menschen haben nicht nur die Landwirtschaft erfunden, sondern auch Kulturlandschaften geschaffen und mit der Lebensmittelproduktion das Leben in der Stadt überhaupt ermöglicht. Das tun sie ja bis heute!

Mittelalterfeste beschreiben bis heute unseren Blick auf das Landleben von früher. Bildrechte: MDR/Gregor Mühlhaus

Werner Bätzing ist der Autor, der besonders – man merkt es diesem Buch auch an – als Alpenforscher in der Öffentlichkeit bekanntgeworden ist. Bätzing, mittlerweile emeritiert, lehrte als Professor für Kulturgeographie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen–Nürnberg, an der ich übrigens auch studiert habe.

Bildrechte: Verlag C.H.Beck Die Daten zum Buch Werner Bätzing: "Das Landleben. Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform." C.H.Beck 2020, 302 Seiten, 26 €, ISBN: 978-3-406-74825-7

Verständlich, gut lesbar und mit ausreichend Zahlen unterlegt. Es ist – ganz klar – ein Sachbuch, ein spannendes, und mit allen Verzeichnissen 302 Seiten stark. Lektüre für all jene, die sich in Schule, Ausbildung und Studium mit Landwirtschaft und Dorfentwicklung auseinandersetzen müssen.

Es ist Lesestoff für Nicht-Städter, die sich gerade fragen, ob sie weiterhin auf dem Dorf oder im ländlich geprägten Landkreis wohnen und arbeiten möchten. Dieses Buch macht Mut! Es ist auch Literatur für jene Stadtbewohner, die sich mit dem Gedanken tragen, aufs Land zu ziehen. Empfehlenswert zudem für die Stadtmenschen, die mit einer gewissen Arroganz auf Dorfbewohner und deren ländliches Leben blicken. Windräder sind heute in vielen ländlichen Regionen präsent. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ohne Land keine Stadt.

Die Erfolge in der großstädtisch geprägten Welt bauen auf Grundlagen auf, die auf dem Lande geschaffen wurden.

Der ländliche Raum ist keineswegs so abgehängt, wie oft behauptet: 20 Prozent der 1.700 eher unbekannten mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die in Nischenmarktsegmenten Weltmarktführer sind, haben ihren Sitz auf dem Land!

Das negative Bild des Landes, das mit der Entstehung der Städte und der Hochkulturen in die Welt kommt, ist also ein realitätsfernes Bild, das den Städten eine falsche Grundlage ihrer Existenz suggeriert. Aber es ist ein sehr wirkmächtiges Bild, das ab diesem Zeitpunkt für sehr lange Zeit die Sicht auf das Land in großen Teilen der Erde prägt und auch in Europa heute noch tief in der kollektiven Erinnerung verankert ist. S. 68

Dieses Buch hilft dabei, dieses Bild zu verändern.