Das Polarlicht in Murmansk einzufangen, war für den Fotografen aufgrund der hellen Lichter in der Stadt kein leichtes Unterfangen. Um die Aurora Borealis in Murmansk zu fotografieren, muss man auf eine sehr starke Sonneneruption warten. Der Fotograf konnte nach mehreren Versuchen und vielen Stunden des Wartens die Aurora über der Kola-Bucht einfangen und wollte dieses optische Phänomen in einer Stadtlandschaft zeigen. Bildrechte: Witali Nowikow (Russland)