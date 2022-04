Mit der Online-Befragung "Homeoffice Experience 2.0" wollte das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO herausfinden, was Arbeitnehmer nach gut zwei Jahren an der Arbeit zu Hause schätzen und was sie vermissen. Dazu gaben rund 1.700 Befragte im Zeitraum von Mai bis August 2021 Auskunft. Das Ergebnis der Studie soll eine Orientierung geben, wie der Alltag in Unternehmen künftig aussehen kann: Wie viele Mitarbeiter werden vor Ort sein und an wie vielen Tagen pro Woche? Welche Aufgaben erfordern Präsenz und welche lassen sich auch von Zuhause aus gut oder sogar besser erledigen? Wie viele Arbeitsplätze und Büroräume braucht man am Firmensitz und welche Ausstattung benötigen die Beschäftigten zu Hause?