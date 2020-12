Die Forschung steht noch am Anfang, doch die Grundlagenuntersuchungen am Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) in Leipzig sind erfolgt. Die Ergebnisse stimmen die Projektpartner positiv: Die Verbrennung der Hanfpellets an sich funktioniert. Allerdings: Im Vergleich zu Holz kommen in den Abgasen deutlich mehr Staub und Stickoxide vor, berichtet Thomas Zeng. Der Maschinenbauer und Verfahrenstechniker leitet am DBFZ die Arbeitsgruppe "Innovative Festbrennstoffe". Die höheren Schadstoffemissionen, sagt Zeng, müsse man technisch reduzieren, um keine Gesundheitsgefährdung für Mensch und Umwelt zu erzeugen. Ein Problem, das sich lösen lässt: