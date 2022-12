Als erste hatte die Fincancial Times über den Erfolg berichtet, später folgten die Washington Post und dann zahlreiche andere Medien weltweit: Forschenden am Lawrence Livermore National Laboratory ist es eigenen Angaben zum ersten Mal geglückt, mehr Energie durch Kernfusion zu erzeugen, als für den Kern des Experiments aufgewendet werden musste.

Der Erfolg könnte den Weg weisen zu einer Stromerzeugung mit Fusionsenergie, deren Potenzial zur Energieerzeugung wesentlich größer ist als das der Kernspaltung und die trotzdem sauberer und sicherer sein könnte als bisherige Atomkraftwerke. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag wollen Forschende und US-Regierung mehr Details bekannt geben.

Kernfusion durch Magnetfelder oder Laserbeschuss

Konkret wurden bei dem Experiment Wasserstoff-Isotope mit einem Laser beschossen und so zu in zur Fusion gebracht. Das dabei entstandene Plasma habe 2,5 Megajoule Energie freigesetzt. Durch den Laser seien aber nur 1,8 Megajoule auf das sogenannte Pellet mit den Wasserstoffatomen geschossen worden. Es gab also einen Energieüberschuss. Können diese Angaben bestätigt werden, wäre ein echter Meilenstein bei der Entwicklung der Kernfusion erreicht worden.

Kernfusion ist im Grunde der Prozess, der Sterne wie die Sonne zum leuchten bringt. Unter Bedingungen extremer Schwerkraft werden Atomkerne so stark zusammengedrückt, dass sie miteinander verschmelzen und dabei gewaltige Energiemengen freisetzen. Auf der Erde müssen Forscher diese Bedingungen für die Fusion künstlich herstellen.

Dafür können einerseits starke Magnetfelder genutzt werden, ein Ansatz, den europäische Forschende unter anderem unter Garching und in Greifswald verfolgen und der später auch beim im Bau befindlichen Iter Reaktor in Frankreich verwirklicht werden soll. Oder sie beschießen Atome mit Lasern, wie es jetzt in den USA passiert ist.

Kernfusion: Energieausbeute nur 0,5 Prozent über gesamten Prozess

Von der Stromerzeugung sind die Forschenden allerdings noch weit entfernt, unter anderem, weil die Energiebilanz des gesamten Experiments weiterhin negativ ist und zwar deutlich. "Auch wenn die Ergebnisse gute Nachrichten sind, sind doch noch weit entfernt von den Energiegewinnen, die für die Stromerzeugung notwendig wären", sagt Tony Roulstone, Nuklearphysiker an der Universität in Cambridge in Großbritannien.

Denn der Laser habe zwar weniger Energie auf das Plasma gefeuert als dann freigesetzt wurde. Doch um diesen Laserstrahl zu erzeugen, seien insgesamt 500 Megajoule aufgewendet worden. "Mit anderen Worten, der Energie-Output war immer noch nur 0,5 Prozent dessen, was als Input hineingegeben wurde", sagt Roulsone. Für ein Kraftwerk hingegen benötige man insgesamt aber einen Energie-Output, der mindestens doppelt so groß sei, wie der gesamte Input. "Es muss doppelt so viel sein, weil die Hitze noch in Elektrizität gewandelt werden muss und dabei wieder Energie verloren geht."

Nichtsdestotrotz seien die Ergebnisse "ein großer Erfolg für die Wissenschaft." Bis eine nahezu unerschöpfliche, saubere Energiequelle zur Verfügung stehe, sei es aber noch ein weiter Weg.

Laser beschoss Pellet nicht direkt

Sybille Günter, Direktorin am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching, zeigte sich über die Erfolgsmeldungen aus den Vereinigten Staaten erfreut. "Das sind tolle Ergebnisse, zu denen wir den Kollegen des Labors der National Ignition Facility (NIF) gerne gratulieren." Auch Günter weiß aber auf den Experiment-Charakter hin. Hier sei die Zündung eines Pellets gelungen.

Die Forschenden hätten mit einem Laser eine schwere Schale beschossen, in der sich leichterer Wasserstoff befand. Das stelle eine insgesamt instabile Situation dar. "Daher muss man das Pellet möglichst homogen bestrahlen, was bei direkter Bestrahlung mit Lasern schwierig ist. Deshalb verwendet man bei NIF einen sogenannten Hohlraum, in dem die Laser erst auf eine Wand schießen und dort Röntgenstrahlung erzeugen, die sehr homogen ist", so Günter.

"Für ein Kraftwerk ist das vermutlich zu ineffizient, dort muss man direkt bestrahlen", sagte Günter in einem Statement für das Science Media Center. Außerdem müsste die Frequenz der Zündungen deutlich erhöht werden. "Diese und viele andere technologische Fragestellungwn müssen noch geklärt werden, bevor man an den Bau eines Kraftwerks denken kann."

Ergebnisse liefern viele neue Möglichkeiten zur Optimierung der Kernfusion

Doch die jetzigen Ergebnisse könnten das Ziel dennoch endlich in greifbare Nähe rücken. Brian Applebe, Physiker am Imperial College in London, nimmt an, der jetzige Durchbruch helfe, das "brennende Plasma" zu studieren, in dem die Fusion abläuft. "Das sollte den Forschenden dabei helfen, die Energiemenge zu optimieren, die man in Fusions-Experimenten gewinnen kann." Es eröffnen sich nun also viele neue Stellschrauben, mit denen die künstliche Kernfusion weiter optimiert werden kann.