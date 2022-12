Erkenntnisse dienen auch der Forschung an Kernwaffen

Der US-Ansatz zielt nur sekundär auf die Stromerzeugung. Primär wollen die Forscher vor allem die Abläufe bei der Explosion von Kernwaffen wie Wasserstoffbomben besser verstehen. Das jetzt durchgeführte Experiment ist Teil der sogenannten Stockpile Stewardship, dem Programm zur Weiterentwicklung des US-Nuklearwaffenarsenals, das reale Bombenzündungen ersetzt hat. Trotzdem wollen die Forscher ihre Erkenntnisse auch für Kraftwerkskonzepte nutzbar machen.

Sybille Günter, deutsche Max-Planck-Forscherin, hält das mit dem jetzigen Versuchsaufbau für technisch eher schwierig. Damit der Fusionsprozess in Gang komme, müsse das Brennstoff-Pellet sehr homogen bestrahlt werden. Das gehe mit den Lasern aber schlecht. "Deshalb verwendet man bei National Ignition Facility einen sogenannten Hohlraum, in dem die Laser erst auf eine Wand schießen und dort Röntgenstrahlung erzeugen, die sehr homogen ist", so Günter. "Für ein Kraftwerk ist das vermutlich zu ineffizient, dort muss man direkt bestrahlen." Außerdem müsste die Frequenz der Zündungen deutlich erhöht werden.

Ergebnisse weisen den Weg zu weiterer Optimierung

Ein weiteres Problem stellt die erzeugte Energie dar. Der Energie-Output müsse bei einem Fusions-Kraftwerk mindestens doppelt so groß sein, wie der gesamte Input, sagt Tony Roulstone, der an der Universität Cambridge in Großbritannien zu Nuklearenergie forscht. "Es muss doppelt so viel sein, weil die Hitze noch in Elektrizität gewandelt werden muss und dabei wieder Energie verloren geht."