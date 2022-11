Bereits heute sind etwa 90 Prozent eines Windrads recycelbar. So gibt es für die Wiederverwertung der meisten Bestandteile der Anlagen bereits etablierte Verfahren. Problematisch stellt sich jedoch das Recycling der Rotorblätter dar, da diese aus Verbundkunststoffen wie Carbonfasern (CFK) oder Glasfasern (GFK) bestehen. "Die Rotorblätter bestehen aus verstärkten Kunststoffen, die in integraler Bauweise gefertigt sind. Die Materialien werden so gebunden, dass sie sich später nur sehr schwer auftrennen lassen. Die Hauptherausforderung liegt also in der Auftrennung des Verbundmaterials", meint Dr. Steffen Czichon vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme. Eine wirtschaftlich sinnvolle Methode sei die Nutzung der Materialien im sogenannten Co-Processing in der Zementherstellung. Dabei wird der Kunststoff als Brennstoff verwendet und die Glasfaser ersetzt mineralische Ausgansstoffe für die Produktion von Zementklinker. Dieser kann schließlich genutzt werden um neue Fundamente von Windkrafträdern zu bauen. Eine Auftrennung dieser Verbundstoffe sei zwar grundsätzlich möglich, rechne sich jedoch nicht. "Andere Verfahren sind noch nicht wirtschaftlich darstellbar. Technisch ist das durchaus machbar, auch im großen Maßstab. Die Frage ist immer, ob es sich rentiert. Das ist aktuell nicht der Fall", so Czichon.

Lösung der Recycling-Frage in Arbeit

Doch wie lässt sich die Recycling-Frage der Rotoren zukünftig lösen? Das sei laut Czichon kein Problem, dass nur Deutschland betreffe. "Das ist eher ein europäisches, wenn nicht sogar ein globales Thema. Die Hersteller treiben in dem Bereich gerade spannende Entwicklungen voran." So fertigte beispielsweise das Unternehmen LM Wind Power erst kürzlich den Prototypen eines 100 Prozent recycelbaren Windturbinenblatts aus thermoplastischem Kunststoff an. Auch der Bau der Windräder aus Holz ist eine denkbare Lösung. So arbeitet derzeit das deutsche Start-Up Voodin Blades in Kooperation mit dem finnischen Holzproduzenten Stora Enso am Bau von Rotorblättern aus Holz, die schwedische Firma Modvion möchte gar den gesamten Turm aus Holz produzieren. Völlig neu ist diese Idee dabei nicht. Bereits 2012 wurde mit dem TimberTower ein erster Prototyp eines Holzturms für Windkraftanalagen in der Nähe von Hannover eingeweiht. Der TimberTower in der Nähe von Hannover. Bildrechte: imago images/Joerg Boethling

Auch ausgediente Photovoltaik-Module steigen an

Ähnlich wie im Bereich der Windkraft, hat auch der Ausbau der Solarenergie in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland an Fahrt aufgenommen. Auch hier werden in den kommenden Jahren viele der ersten Anlagen aus der EEG-Förderung fallen und an das Ende ihrer Lebenszeit gelangen, weswegen die Anzahl an ausrangierten Altmodulen erheblich ansteigen wird. Rein technisch gesehen würde ein großer Teil der Anlagen ähnlich wie im Bereich der Windkraft noch funktionieren, für die Betreiber ist dies allerdings oftmals nicht mehr profitabel. "Viele Module werden dann deinstalliert oder durch neuere Module ersetzt. Man kann grob sagen, dass das, was 2002 installiert wurde, 2022 zurückkommt. Das trifft es auch in etwa", sagt Prof. Dr. Peter Dold vom Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP. Bis zum Ende des Jahrzehnts rechnet der Experte deshalb mit bis zu 500.000 Tonnen jährlich anfallenden Altmodulen in Deutschland.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Internationale Organisation für erneuerbare Energien. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wertvolle Stoffe gehen verloren

Doch wie steht es um das Recycling der alten PV-Module? Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz von 2015 schreibt vor, dass die Wiederverwertungsquote bei Solaranlagen bei mindestens 80 Prozent liegen muss. Im Regelfall stellt das Erreichen dieser Vorgabe kein Problem dar, da sich der Glasanteil sowie der Aluminiumrahmen der Module problemlos recyceln lassen. Andere wertvolle Stoffe wie Silizium oder Silber landen allerdings oftmals in der Müllverbrennungsanlage. Grundsätzlich lassen sich die Stoffe zwar wiedergewinnen, dies sei jedoch kompliziert, so Dold. "Die Solarzellen sind in Kunststofffolie eingekapselt. Die haftet sehr gut. Mechanisch und chemisch lässt sich das schwer trennen, ein thermisches Verfahren ist allerdings möglich. Man könnte die Folie verbrennen, was allerdings nicht einfach ist und sehr gute Abgasfilter voraussetzt." Dies sei technisch anspruchsvoll und würde sich wirtschaftlich derzeit nicht rechnen.

Wertvolle Stoffe wie Silizium oder Silber landen derzeit oftmals in der Müllverbrennungsanlage. Bildrechte: Solar Provider Group Denkbar sei auch eine andere Bauweise der Module, welche die Anlagen einfacher recycelbar macht. Doch auch dabei gebe es einige Dinge zu beachten. "Natürlich darf das auch nicht mehr kosten als die anderen Module, sonst macht es keiner. Wir dürfen aber auch die älteren Anlagen nicht aus dem Blick lassen. Aktuell haben wir in Deutschland fünf Millionen Tonnen Solarmodule installiert, die nicht nach dieser Bauweise konstruiert sind."

Solarzellen aus recyceltem Silizium möglich