Dass die deutsche Delegation Chile und Argentinien, nicht aber Bolivien besucht hat, könnte damit zusammenhängen, dass die drei Länder mit ihrem buchstäblichen Bodenschatz sehr unterschiedlich umgehen. In Bolivien ist jeglicher Lithium-Abbau dem Staat vorbehalten. Und statt das Lithium zu exportieren, ist das Ziel, es im eigenen Land weiterzuverarbeiten und dann fertige Produkte wie Lithium-Ionen-Batterien oder ganze E-Autos an die Welt zu verkaufen. Aber der Weg dahin ist schwer. Internationale Expertinnen und Experten zweifeln, ob für diesen nationalen Weg genügend Infrastruktur, Technologie und Know-how vorhanden sind.

In Chile und Argentinien hingegen betreiben Konzerne den Lithium-Bergbau. In Zukunft, so der Wunsch von Olaf Scholz und seiner Wirtschaftsdelegation, gern auch mit viel deutscher Beteiligung. Anders als China sei Deutschland früher davor "zurückgeschreckt", sich etwa am Lithium-Abbau zu beteiligen, der mit Blick auf Sozial- und Umweltfragen eine "anspruchsvolle Sache" sei, hieß es in Regierungskreisen in Berlin. "Den Luxus können wir uns heute nicht mehr erlauben, wenn wir wirklich auf eigenen Füßen stehen wollen und wenn wir wirklich eigene Bezugsquellen haben wollen."