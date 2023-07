Zu den Totschlag-Argumenten gegen eine schnelle Energiewende zählt bekanntlich: Erst muss die Infrastruktur her, dann die Windräder und Wasserstofftanks. Forschende sehen das in einer aktuellen Studie aber ein bisschen anders.

Das Team hat an der TU Berlin und der dänischen Universität Aarhus verschiedene Simulationen durchlaufen lassen und kommt zu dem Ergebnis: Eine Energiewende kann auch gelingen, wenn das Netz so bleibt wie es ist. Das prognostiziert zumindest ein selbstentwickeltes Planungswerkzeug, das auf den Namen PyPSA hört und ein Modell des europäischen Energiesystems enthält. Ein Software-Tool, das sogar von der EU-Kommission empfohlen werde, heißt es. Pluspunkt: Durch die Anlage als quelloffene Open-Source-Software lassen sich die Berechnungsschritte transparent nachvollziehen. Aber der Reihe nach.

Für eine valide "Was-wäre-wenn" Berechnung braucht es ordentlichen Sack voll Daten: Wetterdaten, die für Solar- und Windenergie relevant sind, die Architektur der Energienetze verschiedener Länder, verfügbare Flächen für Windkraft- und Photovoltaikanlagen. "Dies beinhaltet auch die Regionen, in denen Wasserstoff in unterirdischen Salzkavernen gespeichert werden könnte, sowie die Standorte von Industrieanlagen, wo CO2 aus Industrieprozessen abgeschieden werden kann“, so Fabian Neumann, der die Entwicklung von PyPSA an der TU Berlin begleitet. "So können wir bestimmen, was es braucht, um kosteneffizient bis spätestens Mitte des Jahrhunderts nicht nur den Stromsektor, sondern auch den Gebäudesektor, Mobilität und Industrie auf Netto-Null-CO2-Emissionen zu bringen."