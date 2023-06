In der Studie erhielten die Mäuse Taurin in einer Menge von 500 und 1.000 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Zum Vergleich: In einem Liter Energy-Drink dürfen in Deutschland pro Liter 4.000 Milligramm Taurin enthalten sein. Schon hier zeigt sich, dass eine einfache Umrechnung der Studienwerte auf Menschen zu extremen Werten führen würde. Eine Labormaus mit einem Gewicht von 20 bis 25 Gramm erhielt demnach 20 bis 25 Milligramm Taurin. Bei einem erwachsenen Mann mit 75 kg oder einer Frau mit 60 kg Körpergewicht wären das 75.000 oder 60.000 Milligramm. Umgerechnet auf Energy-Drinks: 15 bis 19 Liter. „Daher sollte die Nahrungsergänzung mit Taurin mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit und Langlebigkeit zu verbessern, wie jede Intervention mit Vorsicht angegangen werden“, heißt es folgerichtig in einem wissenschaftlichen Kommentar, der zeitgleich mit der Studie veröffentlicht wurde.