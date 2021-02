Um herauszufinden, wie effektiv das "Absaugen" des CO2 aus der Atmosphäre ist, haben die Forschenden sich die CAD-Anlagen des Schweizer Unternehmens Climeworks – eine Ausgründung der ETH Zürich – genau angeschaut. Sie gelten als die ersten kommerziellen Anlagen dieser Art. Im Mai 2017 nahm das Unternehmen die erste CAD-Anlage zur CO2-Filterung aus der Luft in Hinwil bei Zürich in Betrieb. Sie scheidet dem Unternehmen zufolge jährlich 900 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ab und liefert es anschließend als Dünger an einen Gewächshausbetreiber. In der aktuellen Untersuchung wurde neben dieser Anlage noch eine weitere in Hellisheiði in Island näher betrachtet, die mit Erdwärme betrieben wird.