Soziologische Studie Mehr erben, schöner wohnen: "Ungleichheit in Stein und Beton"

Prof. Dr. Thomas Hinz, Professor für Soziologie an der Universität Konstanz und Principal Investigator am Exzellenzcluster "The Politics of Inequality" Bildrechte: Universität Konstanz

In Deutschland wird also so viel geerbt wie nie zuvor. Laut Prof. Dr. Thomas Hinz führt das zur Konzentration von Wohneigentum in den Händen von Familien, in denen Vermögen von Generation zu Generation weitergegeben wird. "Wir beobachten, dass die jungen Erwachsenen mit mehr Startkapital tendenziell besonders dort investieren, wo die Immobilienpreise hoch sind oder besonders viel Investitionen nötig sind – Stichwort Gentrifizierung. Dort steigen aber auch die Preise besonders schnell, so dass sich die Investition schneller auszahlt. Wohngegenden der Reichen grenzen sich so zunehmend von denen der Armen ab. Und sozioökonomische Ungleichheit wird über Generationen festgeschrieben – in Stein und Beton."