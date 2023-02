Ganz Straßenzüge sind verschwunden. Aus dem All zeigt sich die Verheerung des Erdbebens auf einen Blick. Die Europäische Weltraumagentur Esa hat Bilder veröffentlicht, die vom Satelliten Corpernicus Sentinel-2 über der Region aufgenommen wurden. Das erste Bild zeigt Antakya am 25. Januar, das zweite die Stadt am 14. Februar 2023.

Das Rot der Dächer ist dem Grau der Trümmer gewichen. Wie viele Orte um das Epizentrum der Erdbeben ist auch Antakya schwer zerstört worden, das antike Antiochia, in römischer und byzantinischer Zeit neben Alexandria und Konstantinopel die bedeutendste Stadt im östlichen Mittelmeerraum. Der historische Kern der Stadt liegt in Trümmern. Die Provinz Hatay ist eine der letzten beiden, in denen jetzt noch Rettungskräfte im Einsatz sind und die neuen Beben am 20. Februar haben wieder die türkisch-syrische Grenzregion getroffen, in der Antakya liegt.