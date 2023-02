Jede gelungene Rettung ist nach dieser langen Zeit wie ein kleines Wunder: In der Provinz Hatay sind am Montagmorgen nach Informationen türkischer Medien zwei Menschen nach 175 Stunden unter den Trümmern lebend geborgen worden. Ähnliche Nachrichten kamen aus der Provinz Gaziantep. Hier haben Rettungskräfte eine 40-jährige Frau nach 170 Stunden lebend aus der Ruine eines fünfstöckigen Hauses geborgen. Und die Einsatzkräfte arbeiten unermüdlich weiter. So gibt es Berichte von Menschen, die noch lebend unter den Trümmern vermutet werden, weil Suchhunde angeschlagen haben. Doch die meisten Menschen können eine Woche nach den Beben nur noch tot geborgen werden. Die Opferzahl ist auf bislang mehr als 37.500 gestiegen, Tausende werden aber noch vermisst.