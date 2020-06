Schon im Mai flogen einige große Asteroiden durch die Nachbarschaft der Erde. Und auch im Juni passieren einige größere Felsbrocken unseren außerirdischen Vorgarten. So nähert sich am Sonnabend, 06.06. der Asteroid 2002NN4 unserem Planeten. Mit 570 Metern Durchmesser ist er relativ groß. Sein Geschwindigkeitsunterschied zu uns von fast 60.000 Kilometern pro Stunde macht ihn zur Kanonenkugel. Da er aber nur auf fünf Millionen Kilometer herankommt, etwa die 13-fache Distanz zwischen Erde und Mond, wird er uns nicht gefährlich. Und auch 2013 XA22 und 2010 NY65 kommen uns nicht wirklich nahe. Ersterer besucht uns am 8. Juni im Abstand von 2,93 Millionen Kilometern, zweiterer am 24. Juni in 3,7 Millionen Kilometer Entfernung. Beide sind mit deutlich unter 500 Metern Durchmesser auch keine Riesen.

800 gefährliche Asteroiden in der Nähe der Erde

Die Erde mag also im Juni nicht akut bedroht sein, aber langfristig bleibt die Abwehr von Asteroiden ein großes Thema für die Wissenschaft. Wie gefährlich solche galaktischen Felsen sein können, hat nicht zuletzt das Ende der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren gezeigt. Damals schlug ein etwa zehn Kilometer großer Asteroid auf der Halbinsel Yukatan im heutigen Mexiko ein – und löste dadurch das größte Massenaussterben der Erdgeschichte aus.

Schon Asteroiden mit einem Durchmesser von nur einem Kilometer können uns richtig gefährlich werden. Etwa 800 der 18.000 kartierten galaktischen Felsbrocken in unserer Nähe haben diese Größe. Möglicherweise gibt es aber noch mehr, denn gerade wenn solche Objekte zwischen Erde und Sonne unterwegs sind, können sie nur schwer beobachtet werden. Welche bekannten Asteroiden sich der Erde nähern, listet unter anderem die NASA auf.

Aufprallenergie statt Atombombe

Viele Ansätze, solche Einschläge abzuwehren, setzen dabei auf Sprengkörper wie Atombomben. Nähert sich ein gefährlicher Asteroid, sollen sie von der Erde mit einer Rakete ins All starten und den ankommenden Felsen mit einer Explosion aus seiner Bahn werfen. Andere Überlegungen setzen auf das Prinzip eines Billard-Spiels: Asteroiden können mit anderen Objekten beschossen werden, die die Brocken dann einfach mit ihrer Bewegungs-, beziehungsweise Aufprallenergie auf eine andere Flugbahn lenken.

Wie so ein Manöver aussehen könnte, wird unter anderem am Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik in Deutschland berechnet. Dort simulieren Forscher, wie die Kollision bestimmter Raumsonden mit Asteroiden verlaufen würden. Die DART Mission der NASA soll ab Oktober 2022 praktisch versuchen, einen Asteroiden mit einem Raumschiff zu treffen und dadurch zu verschieben. Der Fachbegriff für solche Ansätze lautet Hypervelocity Kindetic Impactor.

Zusätzliche Masse durch weitere Asteroiden