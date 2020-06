Könnte er tatsächlich Leben beherbergen? Der Exoplanet KOI-456.04 erfüllt einige besondere Bedingungen, wie wir sie von der Erde kennen. Er ist nicht nur ein Felsenplanet mit nicht ganz der doppelten Größe unserer Heimat. Er dreht sich zudem auch in der sogenannten habitablen Zone um seinen Stern, also dem Bereich, in dem Wasser in flüssigem Zustand vorkommen kann. Noch dazu ist sein Stern der Sonne sehr ähnlich, der Planet bekommt also genügend Energie ab und wird nicht von gefährlichen Sonnen-Eruptionen bedroht. Entdeckt hat diesen Planeten ein Team von Astronomen unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen. Die Studie erscheint jetzt im Journal Astronomy & Astrophysics.