Das Alpha-Centauri-System ist am südlichen Sternenhimmel gut zu erkennen. Hier über dem ESO 3,6 Meter Teleskop am La-Silla-Observatorium in Chile. Bildrechte: Y. Beletsky (LCO)/ESO/ESA/NASA/M. Zamani

Wie sieht die α-Cen-Erde aus (wenn sie existiert)? Sie könnte unserer Erde geochemisch ähnlich sein, so die Forscher, mit einem Mantel, der von Silikaten dominiert wird, aber auch viel Graphit und Diamant enthält. Damit sollte der Planet in der Lage sein, wie unsere Erde genügend Wasser zu speichern. Der Eisenkern könnte jedoch größer sein und es gäbe noch eine Besonderheit. Denn auf Alpha-Cen-Erde wären Erdbeben extrem selten, da es kaum geologische Aktivität gibt und keine Plattentektonik. Die größte Überraschung war jedoch, schreiben die Forscher in ihre Mitteilung, dass die frühe Atmosphäre des hypothetischen Planeten von Kohlendioxid, Methan und Wasser dominiert worden sein könnte – ähnlich wie auf der Erde im Archaikum vor 4 bis 2,5 Milliarden Jahren, als das erste Leben auf unserem Planeten entstand.

Die Chancen, demnächst einen Planeten um einen der beiden Sterne zu entdecken, sind gerade sehr günstig. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass Alpha Centauri A und Alpha Centauri B aus Sicht der Erde noch bis 2035 ausreichend voneinander getrennt sein werden, so dass das Licht der Sterne die Suche weniger behindert. Und die Forscher, nicht nur an der ETH, setzen große Hoffnungen auf die kommenden Stars der Astronomie. Bereits ab Mitte 2022 wird das James Webb Weltraumteleskop einsatzfähig sein, von dem die Forscher neue Erkenntnisse über Exoplaneten erwarten. Und spätestens am Ende des Jahrzehnts wird das gerade im Bau befindliche Extremely Large Telescope (ELT) an der Europäischen Südsternwarte in Chile seinen Blick ins All richten. Und das soll in der Lage sein, felsige Exoplaneten um nahegelegene sonnenähnliche Sterne direkt abbilden. Wenn das klappt, sehen wir vielleicht in wenigen Jahren das erste echte Foto von Erde 2.