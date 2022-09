Im Gesteinsmaterial des Asteroiden Ryugu sind Seltene Erden gefunden worden: das Eisenoxid-Mineral Magnetit und Hydroxylapatit, ein phosphathaltiges Mineral. Das teilte des Forschungsteam um Prof. Frank Brenker von der Uni Frankfurt mit. Demnach wurde in den Hydroxylapatit-haltigen Bereichen der Proben eine Gruppe chemischer Elemente gefunden, die für viele High-Tech-Anwendungen unentbehrlich ist. "Die Seltenen Erden kommen in dem Hydroxylapatit des Asteroiden in 100-fach höheren Konzentrationen vor als sonst im Sonnensystem", erklärt Prof. Brenker. Dass alle Elemente der Seltenen Erdmetalle in dem Phosphat-Mineral in gleichem Maße angereichert seien, liefere zudem einen Hinweis darauf, dass Ryugu ein sehr ursprünglicher Asteroid aus den Anfängen unseres Sonnensystems sei, so der Experte.