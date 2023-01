Ein Forscherteam um Dr. Xuetao Shi von der South China University of Technology in Guangzhou entwickelte auf der Basis von Polyvinylalkohol eine künstliche Tunica albuginea – kurz ATA (Artificial Tunica albuginea) genannt. Polyvinylalkohol besitzt eine gekräuselte Faserstruktur, die der des natürlichen Gewebes ähnelt. Das synthetische Material hat daher biomechanische Eigenschaften, die denen der natürlichen Tunica albuginea ähneln. In Laborexperimenten untersuchten die Forscher auch die Toxizität und die Blutverträglichkeit des künstlichen Gewebes, das für einen langen Verbleib im Körper konzipiert ist, und stellten dessen Unbedenklichkeit fest.