Kann man weniger Zeit mit Schlafen verbringen und dadurch mehr Zeit für Arbeit, Kunst oder Leben haben? Im Internet wird diese Frage in vielen Blogs und Foren diskutiert . Die Idee: Wer zur richtigen Zeit und im richtigen Rhythmus schläft, kann mit insgesamt weniger Schlaf auskommen und ist trotzdem erholt. Das Prinzip dahinter nennt sich polyphasischer Schlaf . Kürzere Nachtschlafzeiten werden mit mehreren Powernaps pro Tag ergänzt. Ein Extremfall dabei ist das sogenannte Uberman-Schema , bei dem ausschließlich in Powernaps geschlafen werden soll, wodurch die Schlafzeit auf zwei Stunden täglich gesenkt werden könne.

Daniela Schmidt: Nachts habe ich jeweils 4,5 Stunden geschlafen und tagsüber zwei 20-minütige Powernaps gemacht. Ich habe an einem Freitagabend damit angefangen und bin an den ersten drei Tagen gegen 2.30 Uhr ins Bett. Morgens bin ich gegen 7 Uhr aufgestanden. Am Montagabend musste ich dann den Nachtschlaf wegen meiner Arbeitsschichten vorverlegen. Da bin ich gegen 24 Uhr ins Bett gegangen und um 4.30 Uhr aufgestanden.

Tatsächlich hat es sich in der Woche nicht nach Eingewöhnung angefühlt. Am Wochenende habe ich geschaut, wann werde ich müde und hab da meine Schläfchen gehalten. Da hat es gut funktioniert. Aber in der Arbeitswoche, wo ich auch angestrengt war, habe ich gemerkt: So richtig reicht die Schlafzeit nicht aus. Gewöhnung hat daher eigentlich nicht stattgefunden.