Die deutsche Partnerstadt von Erfurt ist Mainz. Dabei hat Erfurt hat noch einen ganz anderen Partner in Westdeutschland – einen Zwilling, nämlich Münster! Die beiden Städte haben verblüffend viel gemeinsam, obwohl sie immerhin vier Autostunden voneinander entfernt sind.

Das hat die MDR WISSEN "Datenmaschine" herausgefunden: Das Projekt "Deutschland-Doppel" filtert und rechnet aus, welche Städte und Landkreise sich wie Zwillinge ähneln, obwohl sie auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten haben. Also: Erfurt und Münster sind demnach Zwillinge. Zum Beispiel liegen sie im Tourismus ganz nah beieinander. Genauer gesagt, in der sogenannten Tourismus-Intensität, wie Professor Dr. Peter Neumann erklärt. Er ist Professor für Tourismuswirtschaft und lehrt in Münster und in Erfurt:

Die Tourismusintensität wird durch die Anzahl der Übernachtungsgäste im Verhältnis zur Einwohnerzahl einer Stadt berechnet. In beiden Städten, Erfurt und Münster, liegt die etwas unter dem Bundesdurchschnitt, was darauf hinweist, gerade im Vergleich, dass wir hier in beiden Städten noch durchaus Potenzial nach oben haben. Peter Neumann

Was bedeutet das konkret in Zahlen? 2019 wurden zum Beispiel in Münster rund 4.400 Gästeübernachtungen je 1.000 Einwohner registriert, in Erfurt 4.287. Beide Städte sind überregional bekannt - aus Film und Fernsehen. Die eine punktet seit fast 20 Jahren in der ARD-Tatort-Reihe mit dem launigen Duo Thiel und Boerne. Die andere Stadt punktet mit den TV-Lebensrettern der Klinikserie "Die jungen Ärzte", die im Johannes-Thal-Klinikum "arbeiten".

Münster und Erfurt: Domstadt, Universitätsstadt, Messestadt

Auch sonst hätten Erfurt und Münster viele Gemeinsamkeiten, sagt der Wissenschaftler, zum Beispiel was Sehenswürdigkeiten angeht - touristische Attraktionspunkte, die die Besucher in die Städte locken. Beide sind Domstadt, Universitäts-Stadt, Messestadt. Und beide ziehen Besucher mit ihren Weihnachtsmärkten in den Bann. Das war zumindest in den vergangenen Jahren so und auch zu Corona-Zeiten ähneln sich die Herausforderungen, die beide Städte meistern müssen:

Es geht um Tagungen, Kongresse, Konzerte, die nicht stattfinden können. Auch der Weihnachtsmarkt: Beide Städte kämpfen darum, dass der stattfinden kann. Er hat eine große wirtschaftliche Bedeutung, ist eigentlich ein Tourismusmagnet für beide Städte. In Erfurt kommen jedes Jahr um die zwei Millionen Besucher, in Münster eine Million. Peter Neumann