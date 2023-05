Deutschlandweit haben sich fast 59.000 Menschen an der "Stunde der Gartenvögel" beteiligt, rund zehn Prozent weniger als 2022. Sie meldeten rund 1,3 Millionen Vögel aus über 40.000 Gärten und Parks. Die Aktion lief vom 12. bis 14. Mai. Die Teilnehmer zählten dafür eine Stunde lang Vögel im Garten, am Balkon oder im Park.

Auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen wurden Schwalben und Mauersegler deutlich seltener beobachtet. Das macht sich in Sachsen und Thüringen in den Top 5 bemerkbar. Hier die fünf Vögel, die am häufigsten gemeldet wurden.