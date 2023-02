Gesundheit Erhöhtes Diabetesrisiko bei Frauen durch Weichmacher in Kunststoff

Hauptinhalt

Hormonschädigende Chemikalien in Kunststoffen können zu einem erhöhten Diabetesrisiko bei Frauen beitragen. Dies zeigen Forschende der University of Michigan School of Public Health in einer Studie, die in der Fachzeitschrift Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism erschienen ist.