Seit dem Jahreswechsel läuft Teil zwei der saisonal üblichen Grippe- und Erkältungswelle. Nun scheint der erste Scheitelpunkt überschritten, aber die Zahlen gingen in der sechsten Kalenderwoche nur leicht zurück. Pro 100.000 Einwohnern steckten sich schätzungsweise 7.047 Personen neu an. Die Inzidenz sank damit um knapp 400 Fälle im Vergleich zur Vorwoche. Hochgerechnet erkrankten also etwa 5,9 Millionen Menschen in Deutschland.