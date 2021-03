Die meisten haben von ihr gehört, die wenigsten scheinen sie zu befolgen, die richtige Formel für ein langes, gesundes Leben. Die lautet: zwei Teile Obst, drei Teile Gemüse. Wissen heißt eben nicht, dass wir es auch tun. Das belegt auch die jüngste Studie aus den USA , die Langzeitdaten zum Ernährungsverhalten von mehr als 100.000 Erwachsenen analysiert hat. Mit dem Durchschnittsverzehr von einer Portion Obst und eineinhalb Portionen Gemüse am Tag ist man dort "weit entfernt vom Optimum", wie Studienautor Wang schreibt. Nur einer von zehn "schafft" die empfohlene Menge, weiß die US-Behörde für Krankheitskontrolle und Vorbeugung. Und in Deutschland? Auch nicht besser, sagt Diplom-Ökotrophologin Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit Verweis auf die Nationale Verzehrstudie II :

Also doch kauen, knabbern, löffeln. Die Ernährungsspezialistin rät, Obst- und Gemüse-Arten in jede Mahlzeit einzubauen: Etwa eine Portion Gemüse in Form von Rohkost, eine als Salat und eine Portion als gegartes Gemüse. das ist besonders deshalb sinnvoll, weil sich bei manchem Gemüse erst beim Garen die Nährstoffe richtig entfalten, zum Beispiel das Beta-Carotin in Karotten oder das Lykopin aus Tomaten, sagt die Expertin. "Je abwechslungsreicher wir essen, desto eher stimmt insgesamt die Nährstoffzufuhr."

Bei Vergleichen zeigte sich beispielsweise: Wer fünf statt nur zwei Portionen Obst und Gemüse am Tag aß, hatte ein 13 Prozent niedrigeres Risiko an Krebs zu sterben, das Risiko für einen Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist zwölf Prozent niedriger inklusive Herzkrankheiten und Schlaganfall; das Krebstod-Risiko war zehn Prozent niedriger und das durch Atemwegserkrankungen wie chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) sogar um 35 Prozent.

Aber Achtung: Auch im Bereich Gemüse ist nicht alles Gold, was glänzt. Das US-Forschungsteam schränkt ebenfalls ein wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln, oder auch Mais, Erbsen oder Obstsaft zählen nicht, wenn wir unseren Obst- und Gemüsekonsum tatsächlich abzählen. Ernährungsexpertin Restemeyer nimmt es nicht ganz so streng, ab und zu könne man eine Portion Obst auch mal durch ein Glas Saft oder Smoothie ersetzen.

Die Empfehlungen für den Obst- und Gemüseverzehr variieren übrigens weltweit. So sagen beispielsweise die WHO, die Weltkrebsorganisation und Großbritanniens Nationale Gesundheitsbehörde: Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag sollten sein. In Dänemark gelten sechs Portionen und in Australien sogar fünf Portionen Gemüse plus zwei Portionen Obst als optimal. Aber egal, wo und wie viel: Alle Empfehlungen zielen auf die Risikosenkung für Krankheiten.