Größere Unterschiede nach Geschlecht oder Alter traten dabei nicht auf, auch die soziale Schicht veränderte die Ergebnisse kaum. Allerdings schränken die Studienautoren ein, dass ihre Kohorte schon relativ alt war und deswegen keine Aussagen über den Einfluss der Ernährung in jüngeren Jahren getroffen werden können. Auch wurden die kognitiven Fähigkeiten nur über Beobachtungsstudien geprüft und nicht etwa durch bildgebende Verfahren des Gehirns wie Magnetresonanztomographie. Diese Methoden könnten in folgenden Analysen zum Einsatz kommen.



Dennoch lassen sich wichtige Aussagen aus der Untersuchung ableiten. So fordern die Studienautoren, dass im Gesundheitswesen noch stärker auf die Risiken von hochverarbeiteten Lebensmitteln hingewiesen wird, die offenbar nicht nur schädlich für den Körper, sondern auch für den Geist sein können. Dazu sollten natürlich auch die Menschen selbst noch mehr auf ihre Ernährung achten und möglichst frische Produkte, vor allem Obst und Gemüse zu sich nehmen. Denn damit lässt sich letztlich das Risiko für viele Krankheiten, etwa am Herzen oder auch Darmkrebs, verringern.