Um Wasserstoff zu erzeugen, braucht es große Mengen an hochreinem Wasser, doch das kann die Verknappung der Süßwasserressourcen verschärfen. Die Nutzung von Meerwasser hätte große Vorteile, denn es ist im großen Maße vorhanden. Leider muss es vor der Verwendung aufbereitet, zum Beispiel entsalzt werden, denn die gelösten Salze, die bei der Spaltung des Wassers frei werden, reagieren mit dem Material der Elektroden. Die Folgen sind Korrosion und Ablagerungen, durch die die Elektrolyseure unbrauchbar werden. Hinzukommt, dass die Aktivität der Katalysatoren für die Sauerstoffproduktion an der Anode und die Wasserstoffgewinnung an der Kathode in neutralem Meerwasser sehr gering ist.