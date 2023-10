Und erinnern Sie sich an den 10. Januar 2022? Vermutlich noch weniger, aber es war ein Tag, der als Sinnbild stehen kann für das, was man Dunkelflaute nennt. An diesem Tag schien so gut wie nie die Sonne, und es wehte auch kaum Wind. Ein grauer Montag bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, entsprechend war der Stromverbrauch auch deutlich höher als am Wochenende und in wärmeren Jahreszeiten. Es war der Tag mit dem geringsten Anteil von Sonne und Wind am Strommix im gesamten Jahr, mit gerade einmal sieben Prozent.