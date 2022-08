Doch zurück zum "Osterpaket". Ein wichtiger Punkt darin ist, dass die Genehmigungsverfahren für neue Anlagen beschleunigt werden sollen. In welcher Größenordnung das eine Rolle spielen könnte, zeigen erneut die Zahlen des Marktstammregisters der Bundesnetzagentur. Wenn man sich dort nur die großen Anlagen anzeigen lässt, die zwar geplant, aber noch nicht in Betrieb sind, bekommt man ein Gespür, warum es gerade bei der Windkraft so stagniert. 2.126 große Anlagen sind da noch in der Warteschleife, manche seit drei Jahren. 2.018 dieser geplanten Anlagen haben einen bekannten Standort. Wir haben sie in der folgenden Karte wieder zu Kreisen zusammengefasst, damit man sehen kann, wo besonders viel geplant, aber noch nicht realisiert wurde. Zum Vergleich können Sie sich auch die bislang nicht über den Planungsstatus hinausgekommenen großen Photovoltaik-Anlagen ansehen, das sind aber insgesamt "nur" 190.