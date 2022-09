Geht die Rechnung auf, könnte diesmal China und Indien ein echter Durchbruch gegen das Coronavirus gelingen. Beide Länder haben erstmals Impfungen zugelassen, die direkt auf den Schleimhäuten der Atemwege angewendet werden, statt wie die in Europa verwendeten mRNA-Impfungen als Spritze ins Muskelgewebe. Wie das Magazin Nature berichtet, hat Chinas Hersteller CanSino Biologics seinen bisher per Spritze verabreichten Impfstoff so verändert, dass er mit einem Vernebler in ein Aerosol zum Inhalieren umgewandelt werden kann.