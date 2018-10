Dr. Suzanna Randall

Wann fliegt die erste deutsche Astronautin ins All? Wenn genug Geld zusammen kommt, um den Trip zu finanzieren. Denn die Gleichberechtigung im All hängt bei uns von einer privaten Initiative ab, deren Name die Botschaft enthält. Sie heißt kurz und bündig: Die Astronautin.

Zwei Kandidatinnen sind ausgewählt worden, Dr. Suzanne Randall und Dr. Insa Thiele-Eich. Und die stecken mitten in den Vorbereitungen. Denn Astrophysikerin Randall und Meteorologin Thiele-Eich sind zwar als Forscherinnen fit. Doch für den Flug ins All müssen sie noch viel mehr drauf haben. Dafür büffelt Suzanna Randall gerade intensiv, wie sie MDR SPUTNIK im Interview verriet. Denn sie muss als nächstes ihren Pilotenschein machen.

Theorie und Praxis – das ist tatsächlich ein bisschen wie in der Fahrschule, nur, dass es in drei Dimensionen passiert.

Und das macht die Sache dann schon schwieriger, so Randall, die eigentlich als Astrophysikerin an der Europäischen Südsternwarte (ESO) in München arbeitet, Spezialgebiet: Evolution von Sternen. Und das nimmt auch weiter rund 70 Prozent ihrer Zeit in Anspruch. Denn die Astronautinnen-Ausbildung ist derzeit noch ein Nebenjob, wenn auch ein aufwendiger. Events, Presseanfragen, plus mentale und körperliche Vorbereitung auf die Herausforderung. "Das ist im Augenblick die größte psychische Belastung", so Randall, "das alles unter einen Hut zu bekommen".