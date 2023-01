Die Infektion, die auch Bienenpest genannt wird, befällt vor allem den Nachwuchs in einem Bienenstock. Die Bakterien töten die Larven, ernähren sich von ihnen und verdauen sie zu einem zähen, braunen Schleim. Dieser trocknet zu einem Schorf, in dem sich die Sporen der Erreger einnisten können. Bei einer Ansteckung können ganze Völker der Honigbiene sterben.

Der Impfstoff enthält die abgetöteten Paenibacillus Bakterien, die Erreger. Die Bienen erhalten die Impfdosis über das Gelee Royale, die zuckrige Substanz, mit der die Bienenarbeiterinnen den Nachwuchs in den Waben füttern. Auch die Bienenkönigin wird von dem Wirkstoff erreicht und gibt ihre Immunantwort an die Eier und damit an die Larven weiter. Das soll einem Bericht der britischen Zeitung The Guardian zufolge die Sterblichkeit reduzieren, wenn es zu einem Befall eines Stocks mit den Bakterien kommt.