Die Frage, ab wann ein nachhaltiges Produkt nachhaltig ist, lässt ausreichend Spielraum für Ökophilosophie. Um eine Pandemie nachhaltig bekämpfen zu können, müssen wir den Planeten (derzeit) mit medizinischen Abfällen zumüllen, was weniger nachhaltig ist. Und um nachhaltigen Strom zu erzeugen, braucht es Elektronik und Materialen, die ebenfalls weder einem ressourcenschonenden Umgang zuträglich sind, noch dem Müllproblem.

Also stets das geringere Übel abwägen? Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte so aussehen: Nachhaltige Energie aus einer Solarzelle, die ebenfalls aus nachhaltigen Materialen besteht. Die wären: Eine Basis aus recyceltem Kunststoff und eine organische Beschichtung. Der weltweit erste Prototyp ist jetzt entstanden – mit ordentlichem Zutun des Fraunhofer-Instituts für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP in Dresden.