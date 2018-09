Bislang nahmen die Wissenschaftler an, dass die Pflanzen nur aus Versehen im Magen des Tier landen, wenn dieser im Seegras auf Krebsjagd geht. Doch von Zufall kann nicht die Rede sein, denn die Nahrung des Hais besteht bis zu 62 Prozent aus Seegras. Was aber viel entscheidender ist, ist dass der Hai die Nährstoffe aus den Pflanzen auch wirklich aufnehmen kann.



In der Studie, die im Fachblatt "Proceedings of the Royal Society B" erschienen ist, heißt es: