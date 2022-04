Der außerirdische Brocken war klein, gerade mal einen halben Meter dick, doch er schoss in einem Affenzahn durch den Himmel über Papua Neuginea: Sage und schreibe 200.000 Kilometer pro Stunde schnell war der wahrscheinlich erste bekannte interstellare Meteorit, der 2014 auf die Erde gekracht ist. Das geht aus erst jetzt freigegebenen Daten des US Militärs hervor, die die beiden Astronomen Amir Siraj und Abraham Loeb von der Universität Harvard im Rahmen einer Studie veröffentlicht haben.

Dass die Entdeckung erst jetzt bekannt wird, liegt an der lange Zeit fehlenden Bestätigung der Daten durch das US-Militär. Die beiden Astronomen waren in einer Meteoritendatenbank der NASA auf den verdächtigen Eintrag gestoßen, wie sie dem Magazin Vice berichtet haben. Harvardstuden Amir Siraj fiel die enorme Geschwindigkeit auf, mit der das Objekt in die Erdatmosphäre eingetreten war. Allerdings fehlten einige Daten, die den Ursprung außerhalb der Sonnensystems bestätigen konnte. Diese Daten hatte die US-Regierung zunächst als geheim eingestuft, dass sie einem Abwehrsystem gegen Nuklearwaffen entstammten. Inzwischen hat das US Space Kommando (USSC) die Daten und die Annahmen der Forscher allerdings bestätigt.