Es ist rund 27.000 Lichtjahre von uns entfernt und liegt im Sternbild Schütze: Das Zentrum unserer Milchstraße, um das sich unsere Sonne und alle Sterne der Galaxie drehen. Weil es so weit entfernt ist und von vielen Schichten an Sternen und interstellarem Staub verdeckt wird, ist es Forschern erst vor wenigen Jahren gelungen, diese Region mit Infrarotteleskopen näher zu beobachten. Was sie sahen, war eine Gruppe von Sternen, die mit offenbar extremen Geschwindigkeiten einen Punkt umkreisten, der selbst scheinbar unauffällig und dunkel war. Aus den Beobachtungen schlossen die Forschenden, dass es sich um ein gewaltiges schwarzes Loch handeln muss: Sagittarius A*, dessen Masse über vier Millionen Sonnen betragen muss, um die beobachteten Umlaufbahnen der Sterne in seinem Umfeld erklären zu können. Heute, am 12. Mai, hat nun ein internationales Forscherteam zum ersten Mal ein Bild dieses nahezu unvorstellbaren Objekts präsentiert.

Event Horizon Telescope: Ein virtuelles Teleskop mit der Größe der Erde

Die Forschungsgemeinschaft "Event Horizon Telescope" hatte bereits 2019 das erste Bild eines Schwarzen Lochs überhaupt präsentiert. Damals zeigten die über 350 beteiligten Forscherinnen und Forscher M87*, das aktive Zentrum der Galaxie M87. Bei der Aufnahme handelte es sich wie bei dem heutigen Bild um eine Rekonstruktion. Denn Schwarze Löcher verschlucken Licht, sind daher naturgemäß dunkle Objekte. Allerdings wird die Materie, die mit extremer Geschwindigkeit um den sogenannten Ereignishorizont kreist, aufgeheizt und gibt dabei Strahlung ab.

Diese Strahlung lässt sich beobachten, allerdings nur mit extrem aufwendigen Methoden. Das "Event Horizon Telescope" (EHT) ist ein virtuelles Teleskop, also eine Zusammenschaltung von insgesamt acht Radioteleskop-Standorten auf der ganzen Welt. Diese acht Teleskope beobachten zuvor vereinbarte Objekte im Himmel zeitlich extrem genau abgestimmt. Dadurch entsteht ein virtuelles Radioteleskop das den Durchmesser der gesamten Erde hat. Die dahinter stehende Methode nennt sich "Very Long Baseline Interferometry (VLBI)" und macht es möglich, zigtausende Lichtjahre entfernte Objekte mit sehr kleinen Radiowellen im Bereich von 1,3 Millimetern zu beobachten und so extrem hohe Auflösungen zu schaffen.

Sagittarius A* : vergleichsweise klein mit wenig strahlendem Material im Orbit

Die Daten werden gesammelt und schließlich in zwei Rechenzentren mit Supercomputern zusammengeführt. Eines davon liegt beim Massachusetts Institute of Technology in Boston, USA, das andere beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Für das nun veröffentlichte Bild von Sagitarrius A* sammelten die beteiligten Teleskope in fünf Beobachtungsläufen über 6.000 Terrabyte an Daten.